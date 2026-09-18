Une marche pour prendre soin de soi

Une trentaine de femmes se sont retrouvées au parc Meadowgate, à London, pour participer à une marche thérapeutique organisée par le Réseau des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO). L’activité proposait aux participantes de profiter d’un environnement naturel, de ralentir le rythme et de prendre un moment pour elles, tout en favorisant les échanges au sein de la communauté francophone.

La rencontre a également permis aux nouvelles venues de découvrir la mission de l’organisme qui accompagne les femmes francophones à travers diverses initiatives axées sur le bien-être, l’entraide, l’intégration et la création de liens. Pour plusieurs, cette sortie représentait ainsi une occasion de faire connaissance avec le Réseau et de rencontrer d’autres membres dans un cadre détendu.

Guidée par Audrey Minzola, intervenante spécialisée au RFSOO, la promenade comportait trois pauses destinées à porter une attention particulière aux sensations et à l’environnement. Au cours de l’une d’elles, les dames ont été invitées à observer les bruits de la nature pendant une minute de silence. Le chant des oiseaux, le mouvement des feuilles ou encore le simple calme du lieu devenaient alors des éléments sur lesquels concentrer leur attention.

L’animatrice a également proposé un court exercice d’ancrage pieds nus sur le gazon. Cette expérience sensorielle a suscité la surprise de certaines qui ont dit avoir ressenti une forme d’apaisement au contact direct avec le sol. L’activité a aussi amené plusieurs participantes à réfléchir à leurs habitudes quotidiennes. Certaines ont notamment exprimé le souhait d’intégrer davantage la marche à leur routine.

Au-delà de l’exercice physique, la sortie a donc créé un espace propice au bien-être et aux rencontres. La marche peut contribuer à réduire la sédentarité, favoriser la détente et soutenir le moral lorsqu’elle est pratiquée régulièrement. Effectuée en groupe, elle ajoute une dimension sociale qui peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui cherchent à élargir leur cercle de connaissances ou à briser l’isolement.

« Ça nous fait plaisir de contribuer à créer des liens entre communautés francophones mixtes. Ces femmes ont réseauté et sont sorties de l’isolement au cours de l’été », souligne Audrey Minzola. Pour le RFSOO, cette initiative illustre ainsi l’importance de proposer des activités simples et accessibles, où le bien-être individuel s’accompagne d’un sentiment d’appartenance à une communauté.

Photo : Explication de la marche thérapeutique. (Crédit : RFSOO)