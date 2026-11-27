Le Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (Carrefour) poursuit son engagement en faveur du bien-être, de l’inclusion et de l’épanouissement des femmes francophones à travers L’art d’ici et d’ailleurs, une série d’activités artistiques organisées en partenariat avec différents organismes communautaires. L’initiative vise à célébrer la diversité culturelle, à encourager la créativité et à favoriser les échanges entre les participantes.

Peinture, collages et récits de vie illustrés sont autant de moyens d’expression proposés aux femmes pour raconter leur histoire et mettre en valeur ce qui les représente. « Nous souhaitons offrir aux femmes francophones des rencontres interculturelles qui leur permettent d’exprimer leur créativité en s’inspirant de leurs origines et de leur vécu », explique Patricia Moseka, intervenante au Carrefour.

Une rencontre organisée au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a invité les participantes à représenter un élément qui leur est cher ou qui évoque leur identité. Certaines ont choisi de faire revivre leur village d’origine, ses paysages et ses habitants, tandis que d’autres ont puisé dans leurs souvenirs familiaux.

L’une d’elles, qui a grandi à Niagara Falls, a dessiné les célèbres chutes. « Elle venait de représenter l’endroit où elle avait grandi et, avant même qu’elle ait terminé, une autre participante avait reconnu le lieu. Elle s’est mise à pleurer en terminant son dessin. Cela l’a profondément touchée », raconte Patricia Moseka.

Une autre femme a choisi de dessiner trois bonshommes de neige, un pour sa mère, un autre pour sa sœur et un pour elle. Cela faisait écho à une activité qu’elles aiment partager. Des créations simples en apparence, mais chargées de souvenirs et de significations personnelles.

Au début de la session, certaines femmes ont exprimé des doutes quant à leurs capacités artistiques. Pourtant, une fois lancées, elles ont découvert le plaisir de créer et la satisfaction de voir leurs idées prendre forme.

Pour Patricia Moseka, l’expérience dépasse largement le cadre artistique. « Les femmes ont beaucoup de talents, mais elles ne les reconnaissent pas toujours. Plusieurs commencent en disant « Je ne sais pas faire » ou « Je ne suis pas bonne ». Pourtant, elles se lancent, réalisent de belles choses et finissent par s’étonner elles-mêmes. Il est important de leur donner l’occasion de se redécouvrir, de reprendre confiance et de croire en leurs capacités. C’est une façon de leur redonner du pouvoir et de les libérer. »

Les œuvres réalisées dans le cadre de cette initiative seront regroupées dans une exposition communautaire ouverte au public, prévue en mars. Une occasion de souligner la richesse des parcours, des souvenirs et des identités des femmes francophones de la région.

Photo: Quelques participantes et leurs oeuvres (Photo : Carrefour)