Sarnia modernise son transport en commun

La Ville de Sarnia dans le Sud-Ouest ontarien a achevé plusieurs travaux destinés à améliorer son réseau de transport collectif, grâce à un investissement total dépassant 11 millions $. Le projet a bénéficié de 4,73 millions du gouvernement fédéral, 3,74 millions du provincial et 2,75 millions de la municipalité.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Les interventions réalisées comprennent notamment la rénovation du dépôt d’autobus, la construction d’un nouveau terminal ainsi que l’acquisition de 20 véhicules supplémentaires. Le parc compte désormais différents modèles, dont des autobus conventionnels, électriques et spécialisés, afin de mieux répondre aux besoins des usager

Selon la Ville, ces changements permettent d’accroître la capacité du réseau tout en améliorant la sécurité, l’accessibilité et la fiabilité des déplacements. Les installations modernisées doivent également offrir une expérience plus pratique aux personnes qui dépendent quotidiennement du transport collectif pour se rendre au travail, à leurs rendez-vous ou dans les différents secteurs de la communauté.

Le maire Mike Bradley souligne que le financement obtenu a permis de réaliser les projets en 2024 et 2025. Pour lui, « cette contribution constitue un levier important pour renouveler les infrastructures municipales et consolider les services offerts au centre-ville ».

L’appui financier fédéral provient du volet consacré aux infrastructures de transport en commun du Programme d’infrastructure « Investir dans le Canada ». Ce mécanisme vise notamment la construction, l’agrandissement et la remise à niveau des réseaux urbains et ruraux. À Sarnia, son apport a soutenu plusieurs composantes du chantier, notamment le renouvellement du parc roulant et l’amélioration des équipements destinés aux passagers.

La municipalité bénéficie également d’un financement récurrent provenant du programme ontarien de la Taxe sur l’essence. Pour l’exercice 2025-2026, Sarnia a reçu 1,2 million $ par l’intermédiaire de cette enveloppe. Les sommes peuvent servir à couvrir des dépenses d’exploitation ou d’immobilisation liées au transport collectif.

Ces investissements surviennent alors que les déplacements constituent un enjeu important pour une collectivité qui souhaite demeurer accessible aux travailleurs, aux familles, aux personnes âgées et aux résidents sans automobile. Un réseau plus vaste et mieux adapté peut faciliter l’accès aux services essentiels et favoriser la mobilité entre les différents quartiers.

Le transport collectif représente aussi un enjeu environnemental. En offrant une solution de déplacement autre que l’automobile individuelle, les réseaux municipaux peuvent contribuer à réduire la circulation routière et les émissions polluantes. Les nouvelles technologies, notamment les véhicules électriques, ouvrent par ailleurs la voie à une transition progressive vers des modes de transport moins dépendants des carburants traditionnels.

« Le gouvernement de l’Ontario investit dans des transports en commun sûrs et fiables qui permettent aux gens de se déplacer, renforcent les communautés et favorisent une économie plus forte, plus résiliente et plus autonome. Ces investissements dans Sarnia Transit permettront aux résidents de bénéficier d’options de transport fiables pour les années à venir », a déclaré le ministre des Transports Prabmeet Sarkaria.

-30-

BP :

Photo : Les améliorations au réseau de transport en commun touchent aussi les abribus, les transports collectifs et les véhicules de Sarnia Transit. (Crédit : Ville de Sarnia)