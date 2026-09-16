Quelque 3000 livres pour les petits francophones

Un nouvel espace veut donner aux tout-petits le goût des mots et de la lecture en français. Destiné aux familles et aux professionnelles de la petite enfance, le Centre de ressources de London rassemble livres, jeux et outils pédagogiques pour faire rayonner la langue de Molière dès les premières années.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Le jeudi 3 septembre, le Centre de ressources francophones a officiellement ouvert ses portes au 265, rue Maitland, dans les locaux du Centre de la famille de la ribambelle.

Pensé pour répondre aux besoins des familles issues de la communauté et des professionnelles de la petite enfance, le Centre permet désormais d’emprunter gratuitement des livres et des jeux adaptés aux poupons et aux enfants d’âge préscolaire.

Pour Camille Beaulieu, directrice adjointe de la ribambelle, la création de ce Centre est née à la fois d’une volonté de l’organisme et d’un besoin exprimé par les familles. « Un peu des deux, explique-t-elle lorsqu’on lui demande si le projet répondait à une demande particulière. Les parents faisaient toujours allusion au fait qu’ils ne savaient pas où acheter ou trouver des livres en français. »

Même si London possède un réseau de bibliothèques bien établi, l’offre dans la langue minoritaire demeure plus limitée, particulièrement lorsqu’il s’agit de ressources destinées aux très jeunes enfants.

Le nouveau Centre vient donc combler une partie de ce manque en réunissant, sous un même toit, une vaste sélection de ressources adaptées à la petite enfance, une collection de plus de 3000 livres et de nombreux jeux destinés aux enfants de 0 à 6 ans est désormais accessible aux familles et aux éducatrices francophones de London. La collection ne se limite pas aux albums jeunesse. Les ouvrages sont classés par catégories et thématiques, afin de faciliter la recherche des familles et des éducatrices.

Il y a notamment des livres sur le langage, le sommeil, les saisons et les animaux, ainsi que des ouvrages d’éveil. Au-delà du simple plaisir de lire, ces ressources représentent également un outil important pour favoriser le développement de la langue dès les premières années de vie.

Le Centre s’adresse également aux professionnelles de la petite enfance. Les enseignantes et les éducatrices y trouveront des ressources pédagogiques qu’elles pourront intégrer à leurs activités auprès des enfants.

Pour une communauté francophone en contexte minoritaire, l’accès à de telles ressources joue un rôle particulièrement important : il permet de multiplier les occasions pour les enfants d’entendre, de découvrir et d’utiliser le français dans leur quotidien.

Une quarantaine de personnes étaient présentes lors de l’ouverture officielle du Centre. Plusieurs familles qui fréquentent déjà les services de la ribambelle étaient au rendez-vous, accompagnées d’autres familles locales venues par curiosité découvrir l’aboutissement du projet.

Cette imposante collection ne s’est pas constituée du jour au lendemain. Elle s’est développée au fil des années, notamment grâce à différentes subventions du ministère de l’Éducation et de la Ville de London.

Pour Camille Beaulieu, l’objectif est désormais de faire connaître davantage le Centre et de favoriser son utilisation par les familles et les professionnelles. La promotion se poursuivra notamment du lundi au vendredi, parallèlement aux activités déjà offertes sur place.

Avec ses milliers de livres, ses jeux et ses ressources pédagogiques, le Centre de ressources francophones entend ainsi devenir un véritable point de rencontre autour de la lecture et de la langue française.

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BP

Photo : La lecture était à l’honneur à l’ouverture officielle du Centre de ressources (Crédit : la ribambelle)