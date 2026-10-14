Les aînés francophones profitent de leur journée à Sarnia

Le mardi 29 septembre, le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a accueilli des personnes aînées à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées. La réalisation de cette activité a été rendue possible grâce au programme « Vie active 50+ ». La rencontre proposait un repas léger, des jeux, des prix ainsi qu’un temps consacré aux échanges.

Les participants ont eu l’occasion de tester leurs connaissances à un jeu de culture générale consacré aux chansons des années 1970. Autour d’un café, les discussions ont aussi fait revivre de merveilleux souvenirs.

Cependant, le but réel d’une telle activité est de briser l’isolement chez les aînés, de multiplier les occasions de rencontres pour créer des contacts avec d’autres francophones de Sarnia et de leur montrer qu’ils sont encore très utiles à la communauté. Le CCFS organise déjà des activités occasionnelles, mais cette journée internationale était destinée à la célébration.

La Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre, vise notamment à reconnaître la contribution des aînés dans la société. À Sarnia, l’initiative du CCFS a souligné cette occasion quelques jours avant la date officielle dans un cadre convivial.

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Photo : La rencontre proposait un repas léger, des jeux, et des récompenses à gagner. (Photo : CCFS)