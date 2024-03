Alexia Grousson

Dans le cadre de la planification stratégique 2024-2028 sur l’avenir des soins, de l’enseignement et de la recherche en santé en langue française en Ontario, trois organismes – l’hôpital Montfort, l’Institut du Savoir Montfort et Santé Montfort – ont organisé des consultations dans la région et à travers la province.

C’est ainsi que l’équipe Montfort, composée de Martin Sauvé, directeur des communications, et Carolyn Crowley, vice-présidente associée des services cliniques, est venue le 4 mars au Carrefour communautaire francophone de London pour rencontrer les principaux acteurs francophones de la région. Les Entités 1 et 2 de planification des services de santé en français et Accès franco-santé London ont organisé cet échange.

« Un message vidéo de Dominic Giroux, pdg de l’hôpital Montfort a d’abord expliqué l’objectif des consultations, soit connaître les besoins de la communauté sur les services de santé en français et l’aide que Montfort pourrait apporter selon son mandat provincial », explique Paul Levac, directeur général de l’Entité 1.

Lors de la consultation à London, les participants se sont penchés sur des sujets abordant des domaines clés tels que les services en santé, l’enseignement, la recherche, l’innovation et les formations.

Des questions générales ont été soulevées telles que « Comment Montfort peut-il vous appuyer ainsi que vos clients francophones dans l’offre de services en français? », « Quels sont vos principaux besoins ou ceux de vos membres pour lesquels vous avez de la difficulté à y répondre? », « Quelles sont les opportunités d’innovation et de recherche à explorer ensemble au cours des prochaines années? », « Quels sont vos principaux besoins de développement professionnel continu pour lesquels Montfort pourrait vous soutenir? ».

Les questions visaient à susciter des réflexions et suggérer des façons pour que les organismes puissent mieux se concerter et s’associer afin d’offrir des services de qualité en français et le rôle que pourrait jouer Montfort.

« Pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les francophones concernant l’accès aux services de soins de santé dans leur langue, dans le sud-ouest de l’Ontario, la mise en œuvre d’un nouveau modèle de gouvernance a été suggérée. Cette approche viserait à améliorer la coordination et la durabilité des projets et des initiatives. De plus, elle pourrait répondre à la pénurie de prestataires de soins de santé en français, indique le directeur de l’Entité 1.

« Le modèle de gouvernance proposé tiendrait en compte la structure fragmentée, y compris les Équipes Santé Ontario, Santé Ontario, l’Entité de planification des services de santé en français et l’hôpital Montfort. Des initiatives stratégiques pourraient en découler touchant entre autres les besoins en ressources humaines en santé francophone, un réseau de services intégrés, la durabilité et l’innovation.

« La communauté francophone espère que ce nouveau modèle incitera le ministère de la Santé à s’engager davantage par l’entremise de ses partenaires. C’est bien de planifier des choses, mais sans les fournisseurs de services, on ne peut pas avancer. Il faut créer des partenariats et des collaborations. C’est pour cette raison que l’équipe Montfort organise plusieurs consultations afin de tâter le pouls un peu partout dans la province, faire un bilan global et puis revenir pour proposer ses résultats et faire connaître son nouveau plan stratégique une fois adopté plus tard dans l’année », conclut M. Levac.

Photo : Les fournisseurs de services en français du Sud-Ouest lors d’une consultation à London