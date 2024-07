Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a accueilli un événement des plus grandioses, réunissant des participants d’une vingtaine de pays lors d’un souper-spectacle le 29 juin. Cette activité, attendue avec impatience, a permis de célébrer la diversité culturelle et de renforcer les liens entre les différentes communautés ethniques de la ville.

« Il y a quelques années, nous nous étions rendu compte qu’il n’y avait pas d’événement qui regroupait toutes les communautés présentes à Sarnia. Nous avions donc décidé de le créer ici, au CCFS. Avec la pandémie, nous avons dû nous adapter aux restrictions imposées, mais depuis l’an dernier, nous sommes en mesure de le réaliser en personne et en grand nombre », explique David Lauzier, coordonnateur au CCFS.

Après le mot de bienvenue et la présentation des artistes, le souper-spectacle a commencé avec un buffet composé de mets traditionnels de pays tels que l’Inde, Haïti, le Mexique, le Togo, l’Iran, la Perse, le Liban, la Jamaïque, la Grèce, la Côte d’Ivoire, l’Italie, le Maroc, le Pérou et le Canada.

Chaque table offrait une nouvelle découverte culinaire, transportant les convives dans un voyage gastronomique autour du monde. Les invités ont eu l’occasion de déguster une variété de plats allant du savoureux Tanjiya marocain, au célèbre pouding chômeur canadien, en passant par les épices indiennes ou libanaises ainsi que le succulent poulet Jerk jamaïcain.

Après le repas, la soirée s’est poursuivie avec un spectacle riche en couleur. Plusieurs communautés ont présenté des performances artistiques mettant en valeur leur patrimoine culturel. Il y avait notamment l’Inde, le Rwanda, le Ghana, les Philippines, le Burundi, la Russie et le Mexique. Les spectateurs ont apprécié des danses traditionnelles africaines et indiennes ainsi que des chants typiques provenant de la Russie et des Philippines. Chaque performance a été applaudie avec enthousiasme, témoignant de l’appréciation et du respect des spectateurs pour la diversité culturelle.

« C’était vraiment incroyable. Les artistes ont démontré leurs talents avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté. Le groupe Nachdi Jawani a même appris quelques pas d’une danse typique de l’Inde nommée banghra. La communauté a vraiment joué le jeu et s’est bien amusée », conclut David Lauzier.

Pour conclure la soirée, un DJ a joué des musiques de tous les pays, ce qui a permis à ceux qui le souhaitaient de danser jusqu’à la fermeture. Le CCFS a définitivement réussi à créer un espace où chacun s’est senti valorisé, peu importe ses origines. Cette activité de partage, de découverte et de célébration de la richesse culturelle qui regroupait environ 200 participants, fait la force et la fierté de Sarnia.

Photo (CCFS) : Quelque 200 personnes ont participé au souper multiculturel