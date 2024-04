Richard Caumartin

Une nouvelle initiative était proposée au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) pour célébrer et encourager la richesse de la francophonie régionale. Le 23 mars, au cours de la Semaine de la Francophonie, plusieurs petites entreprises francophones étaient invitées à présenter leurs produits et services dans le cadre d’un marché franco-entrepreneur.

Cette journée était animée de trames musicales multiculturelles, de prestations artistiques et acrobatiques de talents locaux, et par François Kodji, agent culturel au CCFL.

L’activité avait lieu dans le gymnase et, en entrant, les jeunes acrobates de Studio Cirque s’affairaient déjà à créer une ambiance festive en démontrant leur souplesse sur des trapèzes ballants, des cerceaux, des sangles, avec des équilibres renversés sur des guidons, etc.

Autour et au centre de la grande salle, de nombreux kiosques permettaient aux visiteurs de rencontrer les divers intervenants des organismes communautaires de London ainsi que plusieurs entrepreneurs francophones. Certains offraient des pâtisseries (Les délices de Rama), des collections d’espadrilles (Perfectouch) et des mets africains (Mathé’s Kitchen). Plusieurs vendaient des vêtements congolais ou africains, des bijoux et accessoires de mode, de l’artisanat ainsi que des produits naturels et des herbes (The French Herbalist).

Parmi les organismes présents, il y avait le CCFL, les collèges La Cité et Boréal, et le London French Daycare Centre.

De 10 h 30 à 16 h, les visiteurs n’ont cessé de se présenter au CCFL pour faire la tournée des différents kiosques et découvrir les multiples talents des membres de la communauté. Sur la scène, Dominique Millette a interprété quelques chansons populaires du répertoire francophone avec sa guitare, François Kodji a récité de la poésie/slam, la directrice générale du CCFL Paulette Desjardins a chanté et Willy Aristide, accompagné d’un autre musicien et de quelques danseuses, a mis de l’entrain au cours de l’événement avec ses rythmes endiablés de djembé et sa musique entraînante.

Bref, une première expérience réussie qui a attiré de nombreux visiteurs pour ce marché aux couleurs de la Francophonie

Photo : De nombreux visiteurs ont circulé parmi les kiosques.