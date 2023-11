Alexia Grousson

Gabriella Kikwaki est une auteure prometteuse. Âgée de 14 ans, cette élève de l’école secondaire Gabriel-Dumont, à London, est passionnée par la lecture et l’écriture depuis son plus jeune âge. Gabriella a vu ses débuts d’auteure prendre son envol grâce à son journal quotidien.

« J’ai toujours aimé lire des livres et écrire, mais cette passion s’est concrétisée lorsque j’ai eu pour la première fois un journal personnel. Je n’arrêtais pas de remplir les pages chaque jour », raconte-t-elle.

Les premières ébauches de son livre lui sont venues en 2020, au début de la pandémie.

« Comme pour beaucoup de personnes, la pandémie a été difficile et il y avait peu de chose à faire. Pour ma part, j’ai trouvé mon échappatoire dans l’écriture. Un jour, j’ai décidé d’écrire une histoire sur une galaxie où se mêlent magie, amitié, courage et fantaisie. C’est là que j’ai commencé mon premier roman Un lien entre deux mondes (A link between two worlds) qui relate l’histoire d’un monde qui s’est séparé en deux, la planète Terre et un univers parallèle appelé Aliese.

« Le personnage principal, Alaura, apprend qu’elle a une sœur perdue depuis longtemps, Alia. Elle décide de la retrouver mais ce n’est pas aussi facile que cela, car il y a également les forces du mal, les Gaulris, qui veulent réunir les deux univers et causer une destruction totale. Les personnages doivent donc intervenir avant qu’il ne soit trop tard. »

En 2021, la jeune autrice publie le troisième volume de la série Un lien entre deux mondes, ensemble pour toujours ainsi que le volume 4, Un lien entre deux mondes, le cauchemar commence.

Depuis, Gabriella ne s’arrête plus. Elle a écrit plusieurs livres : un totalement en anglais, A twisted destiny : write the story within, puis le volume 1 d’une nouvelle série : Survivre un problème du système (The survival of the glitch) et cette année, en juin, Saule chuchotant (Whispering Willow).

Ce dernier roman fiction pour jeunes adultes raconte l’histoire de Gabri qui a été amenée dans un monde qu’elle a oublié depuis longtemps. Sa famille, ses amis et la façon dont elle vivait avant, tout a disparu à l’exception du souvenir de son nom.

Perdue dans un monde dont elle ne se souvient pas, uniquement guidée par des « étrangers » et un murmure qui ne la quitte pas, elle découvre bientôt qu’un arbre a le pouvoir de lui rendre ses souvenirs. Alors qu’elle se rapproche de plus en plus de l’arbre, les murmures commencent à éveiller un sentiment douloureux. Peut-être ferait-elle mieux de tout oublier?

« J’écris aussi des poèmes. Mon dernier s’intitule A beautiful darkness. J’adore aussi chanter, nager, faire de la gymnastique, dessiner les personnages et les couvertures de mes livres. L’univers manga m’inspire. Mais ce qui m’aide aussi, c’est la musique instrumentale », conclut Gabriella.

Son prochain roman Asphariens, gardiens des éléments sortira en mai 2024.

Photos : courtoisie Gabriella Kikwaki. La jeune autrice fréquente l’école secondaire Gabriel-Dumont à London.