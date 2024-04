Alexia Grousson

La fête de Pâques est la plus ancienne et la plus importante célébration du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. Chaque année, elle a lieu le premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps. Pour 2024, c’était le 24 mars.

Comme symbole de cette fête depuis le XVIIIe siècle figure un lapin ou un lièvre de Pâques. Selon des traditions venues d’Europe, la veille du matin de Pâques, cet animal distribuait des œufs colorés ou en chocolat. Dans d’autres traditions européennes, ce sont des cloches de Pâques qui apportent les oeufs. Ces thématiques ont traversé les océans et ont perduré jusqu’à nos jours.

Appelé par le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ), le lapin de Pâques a débarqué au Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS), le dimanche 31 mars, pour le plus grand bonheur des enfants de la communauté.

« Un moment clé de cette journée est définitivement l’arrivée du lapin dans le gymnase devant les yeux ébahis des 75 enfants présents », relate Normand Prévost, président de l’organisme. Au programme de la matinée festive : une chasse aux œufs dans le jardin du CCFS, du bricolage dans le gymnase et une photo souvenir avec M. Lapin.

« Il y avait plusieurs groupes. Le premier est parti dans le jardin pour la chasse aux œufs que nous avions cachés un peu partout. Chaque enfant devait ramener trois œufs. Chaque œuf avait un numéro associé qui correspondait à une récompense. Certains numéros donnaient accès à des œufs spéciaux, des œufs beaucoup plus gros.

« Le deuxième groupe est resté à l’intérieur et a fait des décorations sur muffins ou sur papier/carton. Les jeunes pouvaient aussi prendre une photo avec M. Lapin à un endroit décoré à cet effet. On a dû s’adapter car il y avait plus d’enfants que prévu mais, grâce à une bonne collaboration avec le CCFS, le Centre Ado et La Ribambelle, tout s’est bien déroulé et tout le monde s’est bien amusé », conclut Normand Prévost.