Alexia Grousson

Depuis cinq ans, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) organise un tournoi annuel de shuffleboard. Cette année, l’organisme avait choisi de le programmer lors de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars.

« Célébrer cette Journée est important pour nous. Certes, c’est un moment de partage où l’on se rassemble mais c’est aussi l’occasion de montrer que nous les francophones, nous sommes là, nous existons. Beaucoup ne s’imagine pas que nous sommes autant, et pourtant Sarnia est une ville désignée bilingue. C’est vraiment le moment de montrer que l’on peut vivre en français ici et qu’il y a de nombreuses activités organisées dans cette langue », commente Ginette Prévost, coordonnatrice des aînés au CCFS.

La soirée a débuté par un léger goûter permettant un temps de socialisation et d’échange entre les participants. Puis, le tournoi de shuffleboard a pris place avec 12 équipes.

« C’était vraiment amusant car il y avait des joueurs de tous les âges. Par exemple, une maman est venue avec ses deux jeunes filles. C’était vraiment spécial pour lancer la Semaine de la Francophonie. De plus, certains sont juste venus pour socialiser et un bon nombre de personnes qui apprennent le français. Nous soulignons et apprécions vraiment leur effort. En bref, nous avons bien rigolé et l’ambiance était super », conclut Mme Prévost.

Les gagnants du tournoi, Martin Carrier et Ruben Marquez, ont remporté 100 $ et un trophée. Ceux arrivés en seconde place ont reçu des cartes-cadeaux Starbucks. Pour terminer la soirée, de la musique francophone a été jouée pendant que les participants profitaient de la compagnie des uns des autres en cette Journée internationale de la Francophonie.

Photo (CCFS) : Ruben Marquez (à gauche) et Martin Carrier, gagnants du tournoi de shuffleboard.