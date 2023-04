Récemment, les élèves de l’École secondaire Saint-François-Xavier de Sarnia ont eu la chance d’acquérir des compétences requises pour coder et piloter des drones avec confiance, mais surtout de façon légale et sécuritaire. Cette formation captivante s’inscrit dans le cadre du programme de sciences, technologie, informatique et mathématiques.Cette ac tivité a été un vif succès! Parmi les sujets discutés au cours de l’atelier, il y a eu la vérification de l’espace aérien autour de Sarnia, le volet prototypage et principes de design en ingénierie via des hélices toroïdales, et la carrière de photographe.

Source : Csc Providence