Alexia Grousson

Pour paraphraser Steve Jobs, cofondateur de l’entreprise Apple, les avancées sont rarement le résultat du travail d’une seule personne mais plutôt celui de toute une équipe. En effet, lorsqu’on est seul, certains problèmes sont difficiles à résoudre alors qu’à plusieurs, les solutions apparaissent plus vite. Ainsi, l’esprit d’équipe à un impact positif sur l’ensemble des membres d’un groupe, qui gagne en efficacité.

En accord avec cette vision, le Réseau-Femme du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a décidé d’offrir des formations aux membres de son conseil d’administration (CA) et à son personnel afin d’améliorer et optimiser les performances de l’organisme.

Pour donner suite à un financement du ministère de la Femme et de l’Égalité des genres, le projet Métamorphose a vu le jour en 2019.

« Les premières années ont été axées sur l’apprentissage et les bonnes pratiques de la gouvernance à travers de solides formations pour notre CA. Nous avons aussi touché et développé la partie des ressources humaines et des finances. Au cours des dernières années, le RFSOO a beaucoup évolué. Depuis 2024, nous axons dorénavant notre approche sur les résultats », partage Danielle Péladeau, directrice générale du RFSOO.

En décembre dernier, l’organisme avait reçu une formation sur l’utilisation des indicateurs clés de performance afin d’améliorer les services à la clientèle. « Ceci est très important car, à mesure que nous grandissons, nous avons besoin d’établir des mécanismes solides pour fournir des services de la plus haute qualité », poursuit-elle.

Pour continuer dans cette optique, le Réseau a reçu un nouvel apprentissage récemment à Blenheim, une région rurale de Chatham.

« Cette formation animée par Andrée Newell du Centre de leadership et d’évaluation avait pour objectif principal d’améliorer nos compétences et de nous aider à développer des stratégies nous permettant d’être une organisation basée sur les résultats de haut en bas. Le Réseau ne cesse de croître et de s’élargir. Ces formations sont donc essentielles pour que nous continuons à nous battre afin d’être l’organisme de référence pour les femmes francophones du sud-ouest de l’Ontario », conclut Danielle Péladeau.

Photo (RFSOO) : De gauche à droite : Andrée Newell, formatrice, Anne Toth, administratrice, Whitney Jardine, secrétaire, Linda Rochon, présidente, Danielle Péladeau, directrice générale, Iman Haidar, trésorière, et Francine Haché, vice-présidente.