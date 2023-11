Le gouvernement de l’Ontario investit 800 000 $ pour soutenir le développement économique francophone à travers la province. Le financement, qui représente une augmentation de 60 % par rapport à l’année dernière, est octroyé dans le cadre de la Stratégie de développement économique francophone.

« Nous sommes déterminés à bâtir une francophonie forte au sein d’un Ontario prospère, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, le 8 novembre. Le financement bonifié permettra d’encourager les entreprises en phase de démarrage et de favoriser les partenariats stratégiques, renforçant ainsi la communauté d’affaires francophone de la province. »

Trois organismes recevront un total de 500 000 $ pour soutenir les entrepreneurs francophones dans la croissance de leurs entreprises et l’expansion sur de nouveaux marchés. La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario recevra 250 000 $ pour mener une étude approfondie des besoins des entreprises et entrepreneurs francophones, ainsi que pour fournir des services de référence, de consultations, et de formation à des groupes clés tels que les femmes, les minorités visibles et les nouveaux arrivants.

Impact ON recevra 150 000 $ pour aider quatre cohortes de femmes entrepreneurs à réaliser leurs projets d’entreprise et pour aider deux cohortes de primo-exportateurs à accéder aux marchés interprovinciaux et internationaux.

La Société économique de l’Ontario, en collaboration avec des organismes partenaires, recevra 100 000 $ pour développer des modules d’apprentissage sur le démarrage d’entreprise à l’intention des francophones, des nouveaux arrivants, et des nouveaux agriculteurs.

La province investit également 300 000 $ supplémentaires par rapport à l’année dernière pour promouvoir la francophonie ontarienne en tant qu’atout économique à l’échelle nationale et internationale.

La Stratégie de développement économique francophone vise à élargir l’empreinte économique francophone, à stimuler la création d’emplois, et à favoriser le développement de nouveaux marchés pour les entreprises et les organisations francophones et bilingues. La démarche du gouvernement de l’Ontario en matière d’affaires francophones repose sur deux stratégies complémentaires.

Ensemble, la Stratégie pour les services en français et la Stratégie de développement économique francophone visent à recruter et former une main-d’œuvre bilingue et qualifiée, à accroître l’offre de services de première ligne en français et à appuyer les entreprises francophones et bilingues pour favoriser leur pleine participation à l’essor économique de la province.

Source : ministère des Affaires francophones