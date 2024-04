Alexia Grousson

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a offert, pour une deuxième année consécutive, un spectacle du groupe LGS, encore bien connu sous le nom de Swing. Le spectacle a eu lieu le 23 mars, à l’auditorium de l’école secondaire Great Lakes à Sarnia.

« Au vu du succès que nous avons eu l’an passé, nous voulions refaire l’expérience en s’y prenant plus en avance pour inviter la communauté, particulièrement les jeunes. Sincèrement, nous avons eu un des plus gros succès que le Centre Jolliet ait connu. Nous avons dépassé le nombre de 200 personnes », raconte Patrice Dufour, membre du conseil d’administration de l’organisme.

En première partie du spectacle, Missa Muse, une ancienne élève de M. Dufour, a interprété des chansons françaises telles que La Vie en rose d’Édith Piaf, Saskatchewan des Trois Accords, Je voudrais parler à mon père de Céline Dion et Papaoutai de Stromaé.

« Chaque année nous choisissons une personne d’ici à mettre en vedette, et Missa a été merveilleuse. D’habitude, elle ne chante qu’en anglais et a eu seulement deux semaines pour préparer sa prestation. Puis, LGS a pris le relais avec 90 minutes de musique. Ils sont généreux de leur temps et c’est un groupe populaire franco-ontarien. Quoi de mieux pour célébrer la Francophonie? », conclut M. Dufour.

À la fin de la soirée, les membres du groupe LGS se sont rendus au kiosque photo au grand bonheur de leurs admirateurs. Ils ont également signé des autographes et vendus des produits siglés.

« Nous sommes fiers d’avoir souligné la Semaine de la Francophonie avec un spectacle d’artistes franco-ontariens. Les jeunes ont sauté, chanté et dansé; ils se sont beaucoup amusés et c’était vraiment une réussite. En plus de cela, nous avons eu le privilège d’entendre leur nouvelle chanson intitulée VIP. C’était la première fois qu’ils la chantaient en public et nous sommes honorés que ce soit avec nous », mentionne Normand Prévost, président du CCFJ.

Photo (CCJ) : Les membres du CA du Centre culturel Jolliet avec LGS