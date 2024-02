Alexia Grousson

Comme chaque année, la tradition du carnaval ne déroge pas à son habitude. Bien que celle-ci a été mise en pause au cours de la pandémie, elle a fait son grand retour pour le bonheur de tous les élèves

À l’instar du premier grand carnaval d’hiver qui a vu le jour à Québec en 1894 et a été interrompu au cours des deux Grandes guerres et des crises économiques. C’est seulement en 1955 qu’il a repris son envol avec Bonhomme. Depuis, il n’a cessé d’être célébré avec de nombreuses décorations, sculptures de glace et lumières.

Les élèves de l’Académie de la Tamise à London ont célébré le carnaval au début de février.

« C’est un souvenir d’enfance que nous tentons de faire découvrir et de faire vivre à nos élèves, surtout qu’il se rattache à l’histoire et à la francophonie. Notre ancien concierge, Marcel Boudreau, se déguisait toujours en Bonhomme avec un costume qu’il s’était fabriqué.

« L’année où il est déménagé, nous avions un nouveau membre du personnel, Nathalie Lavoie, dont le père – un ancien directeur d’école en Ontario – avait aussi un costume de Bonhomme qu’il nous a gentiment prêté. Nous étions tellement heureux de pouvoir perpétuer la tradition », relate Karyn Bélanger Sherman, enseignante de 1e année à l’Académie de la Tamise.

Afin de poursuivre avec les traditions canadiennes-françaises, cette année, la tire d’érable a été ajoutée au programme.

Les élèves ont profité des jours enneigés du début du mois de janvier pour mettre de la neige de côté dans des bacs afin de l’utiliser ultérieurement pour préparer la tire. « Nous voulions recréer l’ambiance de nos souvenirs d’enfance quand nous allions à la cabane à sucre. L’école a acheté le matériel nécessaire et des volontaires nous ont aidés à préparer le sirop afin de permettre aux jeunes de déguster la tire sur la neige. Nous avons aidé les plus jeunes à se servir et les plus grands étaient heureux de le faire eux-mêmes », poursuit Mme Sherman.

Le thème choisi par le conseil d’élèves pour cette journée était de venir en pyjama.

Plusieurs activités et jeux ont eu lieu dans le gymnase et à l’extérieur. Un roi et une reine du carnaval pour le cycle moyen, ainsi qu’un prince et une princesse pour le cycle primaire et préscolaire ont été élus. Tous se sont beaucoup amusés.

« C’était pas mal de travail mais l’esprit de La Tamise est incroyable et tout le monde s’y est mis pour rendre cette journée magique. Nous sommes heureux d’avoir eu Bonhomme avec nous et d’avoir initié les élèves à la tire d’érable. C’est spécial, authentique et culturel. Nous en sommes vraiment fiers », conclut avec émotion Karyn Bélanger Sherman.

Photo (FB Académie de La Tamise) : Un jeune de l’Académie de La Tamise savoure la tire.