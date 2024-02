Alexia Grousson

Le 13 février s’est déroulée une journée un peu spéciale au Centre communautaire de Sarnia Lambton (CCSL). En effet, les retraités ont troqué la fête des cœurs pour une ambiance carnavalesque du Brésil.

« Cette année, au lieu de célébrer la Saint-Valentin qui peut être un jour mélancolique pour LES aînés, j’ai pensé à une idée plus festive avec des danses et des jeux. Comme la date de la Saint-Valentin est proche de celle du Mardi gras et du Mercredi des cendres, début du carême, j’ai eu l’idée de faire une célébration mélangeant un peu de toutes ces fêtes/traditions », explique Ginette Prévost, responsable des programmes pour les aînés au CCSL.

Une trentaine de participants ont répondu présent à l’activité. Dès le matin, autour d’un café, ils ont échangé et partagé les dernières nouvelles tel qu’à leur habitude avec les cafés causeries du mardi. Puis, le brunch a débuté.

« Comme le Mardi gras est, pour les croyants, le dernier jour où ils peuvent manger ce qu’ils veulent avant le carême, nous avons préparé un repas composé de crêpes, saucisses, bacon, fruits et beignes qui apportent une touche traditionnelle culinaire au carnaval. N’ayant pas de Bonhomme pour réaliser un carnaval typique de Québec, nous nous sommes inspirés de celui du Brésil », poursuit Ginette Prévost.

Après le repas, plusieurs jeux ont pris place. Au programme : un quiz sur le carnaval, le Bingo, le lancer d’anneaux et la chaise musicale. Tous les gagnants ont reçu des cartes-cadeaux d’un montant allant de 20 à 25 $.

Pour immortaliser cette journée à l’aide de photos, un kiosque a été mis en place avec un décors et plusieurs accessoires disponibles tels que des masques, des colliers etc. Une liste de lecture composée des airs les plus connus du carnaval ont fait danser les jeunes retraités comme à l’époque.

« Cette activité était un beau succès, ils ont tous joué et dansé. Les aînés ont beaucoup aimé et même plusieurs jours plus tard, ils parlaient encore de cette journée. C’était super de les voir heureux et se divertir ensemble. C’est définitivement à recommencer! », conclut Ginette Prévost.

Photo crédit Cheyenne Baalbaki : Les participants ont immortalisé cette journée à l’aide d’un kiosque à photo.