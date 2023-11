La communauté scolaire, d’anciens membres du personnel, les députés Alex Ruff (Bruce-Grey-Owen Sound), Rick Byers (provincial, Bruce-Grey-Owen Sound) et la conseillère municipale Suneet Kukreja étaient à l’école Saint-Dominique-Savio d’Owen Sound le 14 octobre pour célébrer le 25e anniversaire de la seule école catholique de langue française dans la région de Bruce-Grey.

La célébration de ce jalon important de l’histoire de l’école Saint-Dominique-Savio a été menée par un comité organisateur formé des membres du personnel scolaire, sous le leadership de la directrice Shari Robitaille. La cérémonie a débuté par la reconnaissance du territoire, l’hymne national et la prière présentée par Lucille Gaudet-Loranger, animatrice de pastorale à l’école.

L’école de langue française de la région d’Owen Sound est devenue réalité grâce aux efforts considérables déployés par l’équipe administrative en place lors de la création des conseils scolaires catholiques francophones, dont le Csc Providence. C’est avec sept élèves que l’école qu’ils ont mis en place cette école qui occupait auparavant les locaux de l’école anglaise St. Basil, à Owen Sound.

La construction de l’immeuble abritant les locaux actuels de l’école Saint-Dominique-Savio a eu lieu en 2002, permettant au personnel scolaire d’accueillir les élèves de la maternelle à la 12e année dans ces nouvelles infrastructures dès 2003.

De 2013 à 2015, en raison de la forte croissance des effectifs, l’école a nécessité deux agrandissements majeurs, entre autres pour ajouter huit salles de classe et moderniser certains locaux, afin de répondre aux besoins variés de la communauté scolaire. Finalement, en 2018, un dernier agrandissement a permis d’aménager un service de garde en milieu scolaire. Aujourd’hui, l’école accueille 193 élèves.

Le président du Csc Providence, Jacques Kenny, a souligné la notoriété de l’école et l’expérience communautaire citoyenne qui y est offerte : « L’École catholique Saint-Dominique-Savio a une réputation très enviable auprès de la communauté. Elle participe activement à la vitalité et au dynamisme de la francophonie ontarienne. Elle est l’unique référence en matière d’éducation de langue française dans la région de Bruce-Grey et contribue activement à l’épanouissement de notre culture et de notre foi ».

Les élèves ont fait valoir leurs talents en présentant de belles œuvres artistiques et performances musicales pour l’occasion.

« Merci à tous ceux qui ont fait de Saint-Dominique-Savio l’école qu’elle est aujourd’hui : les anciennes directions, les surintendances, le personnel enseignant, le personnel de soutien, les parents et, bien sûr, les élèves. C’est grâce à un personnel dévoué, à des familles et une communauté engagées, au fil des années, que l’école Saint-Dominique-Savio peut offrir un enseignement de qualité et une riche variété de programmes éducatifs », a déclaré Carolyn Bastien, directrice de l’éducation.

Source : Csc Providence. Les photos des finissants et employés depuis 25 ans étaient affichées dans les corridors.