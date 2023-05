Richard Caumartin

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé, le 20 avril, une soirée reconnaissance pour remercier publiquement ceux et celles qui ont donné généreusement de leur temps pour faciliter et permettre aux activités et programmes de l’organisme à connaître du succès.

Cette soirée, animée par l’agent culturel François Kodji, a eu lieu au Aeolian Hall et a été suivie d’un spectacle de l’auteure-compositrice-interprète franco-ontarienne Mélissa Ouimet. L’événement était animé par l’agent culturel du CCFL, François Kodji.

Au total, 58 bénévoles étaient sur la liste des personnes reconnues pour leur engagement communautaire, dont une trentaine étaient présents pour recevoir un certificat encadré sur lequel était écrit : « Pour ta précieuse contribution en tant que bénévole, tu es une véritable étoile de la communauté francophone! Merci pour ta générosité et ton soutien fidèle qui ont eu un impact positif et durable. »

Paul Levac, président du conseil d’administration, accompagné de la directrice générale Paulette Desjardins ont remis les certificats aux récipiendaires. Puis, des trophées sous forme de pyramide de cristal ont été remis à 10 d’entre eux qui se sont particulièrement démarqués. Il s’agit des élèves Lara Ciaola, Yasmina El Hajjar, Alain Rudhy Kanga, Souleymane Ba, Ava Vogan et Teagan Keane, ainsi que les membres de la communauté Rita Grégoire, Alice Mongrain, Lolita Tshunza et Anaise Muzima.

Les présentations terminées, un buffet froid a été servi suivi du spectacle de Mélissa Ouimet, accompagnée de Vincent Gendron à la guitare et de Joannie au clavier. La chanteuse a interprété plusieurs de ses succès avec beaucoup d’énergie et coiffée de son inséparable chapeau de scène.

Elle a parlé du processus de création pour sa chanson Freedom alors qu’elle était enceinte de son garçon durant la pandémie. L’artiste a enchaîné avec un medley de chansons des années 1990 dont le grand succès de Rock Voisine, Avant de partir, et celui de France D’Amours, Animal.

Mélissa Ouimet possède ce charisme qui lui permet de connecter rapidement avec son auditoire, de créer des liens tout au long de sa prestation. Le public lui redonne bien en chantant volontiers avec elle. La chanteuse a terminé son spectacle avec sa chanson de persévérance Personne ne pourra m’arrêter qui est devenue un hymne en Ontario français en 2018, lors des compressions dans les services en français du gouvernement Ford qui avaient engendré de nombreux rassemblements franco-ontariens à travers la province. Bref, une belle fête qui s’est achevée sur un air de ralliement et de fierté.

Photo : Ces personnes ont reçu un certificat pour leur bénévolat pour le CCFL.