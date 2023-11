Alexia Grousson

Dans la foulée des activités de la Semaine de l’immigration francophone, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé une cuisine communautaire, le 11 novembre, au Centre ukrainien.

Les festivités ont débuté par les danses de quatre groupes ethnoculturels représentatifs du Liban, du Burundi, du Rwanda et du Congo. En plus des démonstrations, les danseurs ont invité l’auditoire à se joindre à eux pour apprendre quelques pas de danse. Un repas a ensuite été servi.

« Dans notre communauté, il y a deux groupes ethnoculturels qui se distinguent. Afin de les rassembler, nous avons choisi de commander des plats de deux traiteurs : Val’s BBQ a assuré les plats hallal selon les règles, et Matthew’s Kitchen, tous les autres mets », mentionne Christian Ayikwa, coordonnateur au CCFL.

Pendant le repas, certains représentants d’organismes ont pris la parole. « Plusieurs invités nous ont fait l’honneur de leur présence. Il y a eu Badrieh Kodjok, de l’Agence du revenu du Canada, qui a évoqué les aides financières pour lesquelles les immigrants francophones sont admissibles. Donald Mugisha, président de la communauté rwandaise, a dit quelques mots au nom de toutes les communautés ethnoculturelles de London. Nous voulions mettre en avant les entrepreneurs locaux et nous avons décidé de promouvoir ceux du domaine littéraire. Ainsi, l’autrice Nesrine Zaidan, a parlé de son livre et de son parcours », ajoute M. Ayikwa.

Pour clôturer la soirée, l’animateur Félix Nbakoze a fait danser les participants sur toutes sortes de musique, et ce, jusqu’à la fermeture.

« Il y avait plus de 300 participants cette année et toutes les places étaient réservées depuis deux semaines. Cette soirée fut un réel succès grâce au Carrefour ethnoculturel francophone, aux leaders des diverses communautés, au personnel du Service de l’immigration et les troupes de danse », conclut Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL.

Photo (CCFL) : La troupe libanaise a montré quelques pas de danse