Alexia Grousson

Pour profiter de la semaine de relâche scolaire comme il se doit, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé, le mercredi 13 mars, une sortie à la cabane à sucre pour les jeunes à la McLachlan Family Maple Syrup & Pancake House, située à 15 km à l’ouest de London dans la municipalité de Komoka.

« C’était une belle occasion pour eux de se distraire, mais aussi d’apprendre. Bon nombre des jeunes étaient de nouveaux arrivants et n’avaient jamais entendu parler des cabanes à sucre. Cette excussion leur a donc permis de découvrir un autre volet de la culture canadienne », explique Delphine Inagateka, travailleuse en établissement dans les écoles.

Mme Inagateka a relaté comment les jeunes ont été initiés au processus de fabrication du sirop d’érable, depuis l’installation des tubes dans les arbres jusqu’au produit final. Les participants ont eu l’occasion de visiter l’érablière, accompagnés d’un guide de l’entreprise familiale. Ils ont particulièrement apprécié le processus de transformation de l’eau d’érable en sirop ou en produits dérivés.

Avant de partir, les 36 participants ont profité de l’aire de jeux de la cabane à sucre, équipée de plusieurs balançoires. Ils ont également savouré un brunch composé de crêpes et de saucisses à l’érable, le tout agrémenté de fruits.

« Ce fut à la fois divertissant et enrichissant. Les jeunes apprécient vraiment l’occasion de se connecter avec la nature et de passer du temps à l’extérieur tout en acquérant de nouvelles connaissances. C’est une belle combinaison entre l’utile et l’agréable. C’est une activité que j’aimerais refaire », conclut Delphine Inagateka.

Photo (CCFL) : Les participants ont bien aimé le repas.