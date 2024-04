Alexia Grousson

Immigrer dans un nouveau pays n’est pas une mince affaire. Heureusement pour les nouveaux arrivants, le Canada a doté plusieurs villes, dont London, de programmes pour faciliter leur arrivée et leur intégration dans la communauté d’adoption.

C’est le cas notamment du London and Middlesex Local Immigration Partnership (Partenariat local en immigration) ou LMLIP, une collaboration communautaire financée depuis 2009 par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et cogérée par la Ville.

« Le Partenariat a pour objectif d’aider les nouveaux arrivants en les mettant en relation avec les services et les programmes qui leur sont destinés en leur fournissant des renseignements sur les offres d’emploi, les formations et le bénévolat, en créant des ressources éducatives ou encore en organisant des ateliers sur des sujets pertinents », explique Jill Tansley, coprésidente du LMLIP et gestionnaire des programmes et partenariats stratégiques antiracisme et anti-oppression de la Ville de London.

Le Partenariat local en immigration possède également un site Web qui regroupe les activités et ateliers thématiques prévus. Ainsi, chaque année, une initiative communautaire appuyée par la Ville de London – une campagne contre la discrimination sociale, les préjugés raciaux, religieux et ethniques – est organisée. Intitulée Tous sont les bienvenus ici, la campagne a pour objectif principal de créer une communauté accueillante. Un plan stratégique initial de cinq ans (2018-2023) avait été mis en place et celui pour 2024-2028 débutera sous peu.

Rétrospective

« Au cours de la première phase, notre équipe s’est engagée dans une série d’actions visant à renforcer l’accessibilité et l’attrait de notre site Web, poursuit Jill Tansley. Nous avons entrepris des améliorations significatives afin de garantir un accès plus large et plus convivial à nos ressources en ligne.

« Une autre initiative a été l’organisation réussie de la quatrième journée des nouveaux arrivants. Cet événement a permis d’accueillir chaleureusement les nouveaux membres de notre communauté et de les intégrer de manière harmonieuse dans leur nouvel environnement. Ces efforts ont été appuyés par une série de sondages menés auprès de la communauté visant à recueillir de l’information sur les préférences et les opinions des résidents de London.

De plus, nous avons entamé des discussions constructives avec des députés, des bureaucrates et divers intervenants pour améliorer les programmes d’immigration existants et explorer de nouvelles voies pour les étudiants. Cette démarche proactive a permis de mieux comprendre les opportunités et les défis existants en lien avec l’immigration, jetant ainsi les bases d’initiatives futures plus efficaces et inclusives.

Fort de ces efforts et des données recueillies, « nous sommes désormais en mesure d’évaluer nos réalisations, de présenter des bilans exhaustifs et d’identifier les domaines nécessitant d’être développés davantage.

En avril, nous prévoyons tenir une réunion pour discuter de la mise en place de la deuxième phase du plan stratégique. Avec l’engagement continu de notre équipe, nous sommes impatients de poursuivre notre mission avec énergie et détermination », conclut Jill Tansley.

Photo (Jill Tansley) : Le personnel et les bénévoles de l’événement All are Welcome Here/ Tous sont les bienvenus ici