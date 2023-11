Alexia Grousson

Le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ), en collaboration avec le centre On y va (la ribambelle), le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) et le Cercle des ados, a organisé une fête d’Halloween pour les familles de la région le samedi 28 octobre.

« Initialement, nous avions prévu des activités à l’extérieur mais étant donné qu’il pleuvait et qu’il faisait froid, nous avons dû changer les plans. Comme il s’agissait en particulier d’activités de découpage et de vidage des citrouilles, nous craignions un peu les dégâts potentiels à l’intérieur du gymnase. Finalement tout s’est bien déroulé et nous envisageons même poursuivre cette initiative pour les futures fêtes de l’Halloween », explique Normand Prévost, bénévole de longue date au CCFSL.

« Lorsque les familles arrivaient au Centre, elles étaient escortées par les membres du Cercle des ados. Il y avait une table avec toutes les citrouilles disponibles, fournies par le CCFJ. Les jeunes allaient récupérer celle de leur choix puis ils se dirigeaient vers un des ateliers. Il y avait des tables destinées au découpage, pour ceux qui étaient capable de faire des visages sur leur citrouille ou ceux dont les parents voulaient aider. Sinon, il y avait celles réservées uniquement pour la décoration où des bols étaient disposés avec de nombreux collants », ajoute M. Prévost.

Il y avait aussi un atelier de cuisine avec des cupcakes que les participants pouvaient décorer avant de les manger.

Avant de partir, les enfants choisissaient un sac de la couleur de leur choix. Ensuite, un des membres du Cercle des ados les dirigeait vers un circuit, un peu comme un jeu de piste, où sur leur chemin, ils pouvaient récupérer des bonbons et des chocolats. Ainsi, lorsqu’ils avaient terminé, ils repartaient avec leur citrouille décorée et un sac rempli de friandises.

« Nous avons accueilli une cinquantaine d’enfants et tout s’est bien déroulé. Les familles étaient heureuses, elles ont joué le jeu et sont venues déguisées. Je tiens à souligner la belle collaboration entre les organismes, et à remercier Patrice Dufour pour l’organisation de cette activité, ainsi que tous les bénévoles venus en grand nombre pour aider. C’était vraiment un beau moment pour tous les participants qui sont repartis avec le sourire », conclut M. Prévost.

Photo (Martin Carrier): Les familles de la région de Sarnia ont découpé et décorer des citrouilles au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton pour l’Halloween.