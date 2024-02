Alexia Grousson

Les années passent mais la joie de souffler une bougie de plus entre amis ne diminue pas, et les aînés de London ne diront pas le contraire. Le Carrefour des adultes et des aînés francophones (CAAF), un programme du centre communautaire met à l’honneur ses membres lors du mois de leur anniversaire. Ainsi, le 1er février, les fêtes de celles et ceux qui sont nés en janvier et février ont été soulignées. Ce jour-là, parmi les 23 aînés présents, 3 célébraient leur anniversaire en janvier et 2 en février.

« Pour l’occasion, nous avons fait un jeu de Bingo particulier. Nous avions remarqué que la majorité des participants s’assoient toujours à côté des mêmes personnes alors nous avons créé un jeu qui allait les obliger à se déplacer, relate Lorraine Lafond, coordinatrice du CAAF.

« Le but du jeu était d’apprendre à se connaître par le biais de sept questions. Chacun devait poser les mêmes questions à toutes les personnes présentes. Ensuite, les membres se sont mis en groupe pour mettre en commun leurs résultats. Ils ont tellement eu du plaisir que j’ai eu de la difficulté à mettre fin au jeu pour qu’ils puissent manger. »

Voici des exemples des questions qui ont été posées : Est-ce que vous avez des animaux à la maison? Quels sont vos passe-temps préférés? Avez-vous des enfants ou des petits-enfants? Quels sont vos livres ou vos films favoris?

« Les participants ont été très reconnaissants pour cette activité et ils ont déjà hâte aux prochaines rencontres », conclut Lorraine Lafond.

Avant de clôturer la journée, les participants ont mangé de la pizza ainsi que du gâteau et des biscuits.

Photo (CAAF) : Un bingo-questionnaire a permis aux participants de mieux se connaître.