Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) organise une journée festive, le 25 juin à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, qui débutera avec la messe à 11 h, suivie d’un barbecue à l’extérieur, si les conditions météorologiques sont favorables, ou dans la salle communautaire.

« Nous espérons accueillir beaucoup de familles francophones. Le centre On y va de London a prévu plusieurs activités extérieures pour les jeunes : ballons, jeux gonflables et des jeux d’eau. Il y aura aussi un tournoi de lancer de fers, un jeu de chaises musicales et un autre de danse. Des cartes-cadeaux de 20 $ ou de 25 $ seront à gagner. Il y aura également de la musique pour mettre de l’ambiance, résume Tanya Tamilio, présidente de l’organisme.

« Nous souhaitons que cette célébration rassemble les familles et la communauté afin de partager et d’échanger. J’espère qu’il y aura du beau soleil et beaucoup d’énergie ainsi que de la joie et du bonheur sur tous les visages. »